Nach 34 Jahren Bordesholm geht Amtsdirektor Heinrich Lembrecht (64) am 30. Juni in den Ruhestand. Der in Nortorf-Thienbüttel geborene Landwirtssohn begann 1970 als 15-jähriger Absolvent der Volks- und Mittelschule seine Lehre beim Kreis Rendsburg-Eckernförde. 1985 kam der Wechsel nach Bordesholm.