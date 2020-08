Warder

So schön Standup Paddeln (SUP) auch ist, am Warder See nahm die Begeisterung Formen an, die von der Gemeindevertretung eingedämmt werden musste. Hobbysportler aus ganz Norddeutschland überfluteten die kostenlose Badestelle am See.

„Es gab gefährliche Situationen für die Schwimmer,“ berichtete Bürgermeisterin Elke Stahl. Die Gemeinde zog die Reißleine und verhängte ein SUP-Verbot für den See. Elke Stahl veranlasste, dass Internetseiten, die bundesweit Sup-Einstiegsstellen listen, der Warder See als Sup-freie Zone ausgewiesen wurde.

Mit Lars Glindemann als Vertreter der Firma Peter Glindemann, die den See neben dem Kiesabbaugebiet seit 1973 besitzt, wurde das Verbot jetzt modifiziert: Dorfbewohnern ist das Stehpaddeln ab sofort wieder erlaubt. In diesem Jahr werden die Paddler auf dem See geduldet. Ab

Sup-Plakette für 85 Euro

2021 wird pro Jahr eine Gebühr von 85 Euro für jeden Paddler fällig. Das Amt Nortorfer Land gibt Sup-Plaketten für die Seebenutzung ausschließlich an Anwohner aus Warder aus. Die erste Plakette gilt vom 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022. „Es wird einen Info-Brief an die 250 Haushalte in Warder geben,“ kündigte Elke Stahl an.

Zehn goldene Regeln für Wassersportler

„Am See gelten die zehn goldenen Regeln für Wassersportler“, betont Lars Glindemann. „Jeder soll die Schutzzonen des anderen respektieren.“ Zwar sei der See kein ausgewiesenes Naturschutzgebiet. Zum Schilfgürtel sollte jede See-Nutzer jedoch zum Schutz der Tiere immer 20 Meter Abstand halten. „Wir setzen auf die Vernunft der Seegäste,“ sagte Lars Glindemann. Der Unternehmer kündigte an, er werde mit Seegästen, die sich nicht an die Regeln halten, Gespräche führen.

Der Warder See ist 55 Hektar groß, hat ein Volumen von 2.150.000 Kubikmeter Wasser und eine Maximaltiefe von neun Metern. Auf dem Gelände neben dem Gewässer baut Glindemann Kies ab. „Davor gehörten der See, das Gut Seehof und die Äcker den Brückner-Werken“, erinnerte Lars Glindemann an die Regionalgeschichte. Die Firma Brückner hatte auf den leichten Böden am See Kartoffeln für die Weiterverarbeitung in der bis heute bestehenden Fabrik in Nortorf angebaut.

Windsurfen bleibt verboten

„Die Gemeinde ist Pächterin des Warder Sees,“ berichtete Bürgermeisterin Elke Stahl. Die neue Nutzung soll in den Pachtvertrag aufgenommen werden: Bislang waren Rudern, Segeln und Angeln erlaubt, neu dazu kommt die Erlaubnis für Anwohner zum Standup Paddeln. Windsurfen bleibt weiterhin verboten. Per Elektro- oder Benzinmotor angetriebene Boote dürfen weiterhin ausschließlich Firmenmitarbeiter oder Wissenschaftler vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume auf dem See nutzen.

Pferde im See

Während des Sommer bemerkte die Gemeinde eine weitere neue Nutzung: Bei der Naturbadestelle bei der Mühlenau wurden Hunde und Pferde ins Wasser gelassen. Anwohner beschwerten sich über die vierbeinigen Badegäste. Hinterlassenschaften der Tiere wollen weder Pächterin noch Inhaber im See finden, deshalb wurde der Zugang durch ein Tor gesichert.

