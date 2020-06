Schulleiterin schlägt Erweiterung vor

Bordesholm

Durch eine Modernisierungswelle mit zwei Neubautrakten, vor allem für die 2014 eingeführte Oberstufe, hat sich der Schulverband Bordesholm, der von den 14 Amtsgemeinden sowie Blumenthal und Bothkamp getragen und bezahlt wird, in der Vergangenheit stark verschuldet. Von 7,3 Millionen Euro in 2016 ist der Schuldenstand auf 5,8 Millionen in diesem Haushaltsjahr gesunken. Angesichts dieser finanziellen Vorgaben dürfte die Realisierung der Erweiterung, die Schulleiterin Ute Freund im Finanzausschuss vorgeschlagen hat, nicht einfach werden.

Neue Konzepte ließen Schülerzahl steigen

Etliche Jahre lag die Schülerzahl unter 600, die Oberstufe kratzte mit insgesamt 50 an der vom Bildungsministerium in Kiel gesetzten Mindestgröße. Diese Zeiten sind vorbei und darauf ist die Schule stolz. „Zu meiner Einstellung vor gut drei Jahren haben Sie mir mit auf den Weg gegeben, für steigende Zahlen zu sorgen“, so Ute Freund. „Wir als Team haben die HBS weiterentwickelt, neue Konzepte für gemeinsames Lernen entwickelt und den Kontakt zu den Grundschulen intensiviert.“

200 Jugendliche in Oberstufe

Die Folge sind stark steigende Schülerzahlen. Die Übergangsquote von den Grundschulen in Bordesholm und Wattenbek/ Brügge beträgt über 50 Prozent, verstärkt kommen auch für Gymnasien empfohlene Kinder zur Gemeinschaftsschule. Für die Oberstufe wird ab Sommer 2022 mit 200 Schülern gerechnet. „Ab August sind alle Räume verbraten. Wir gehen von einer Fünfzügigkeit in den Stufen fünf bis zehn in den nächsten Jahren aus“, so die Schulleiterin weiter. 2022/23 wird es richtig eng.

Förderschule eignet sich für Pläne

„Dann brauche ich neun Räume mehr.“ Angesichts der finanziellen Situation im Verband wollte Freund nicht von einem Neubau sprechen. „Das marode Gebäude der ehemaligen Förderschule würde sich aber für eine Modernisierung mit Anbau anbieten.“ In dem Trakt aus der 1960er-Jahren ist bereits im Erdgeschoss die Schulbücherei, Sozialarbeit und der Übergang zur Mensa zu finden. Drei kleinere Räume im ersten Stock nutzt die Schule auch.

Verband könnte Schulkostenbeiträge sparen

Verbandsvorsteher Manfred Christiansen betonte, dass in den Gremien über den zusätzlichen Raumbedarf diskutiert werden müsse. Ute Freund will die Ortspolitiker nach der Sommerpause zu einer Führung einladen. Eine weitere Investition könnte die Umlage für die Kommunen weiter in die Höhe treiben. Fakt ist aber auch: Durch jedes Kind, das in Bordesholm die weiterführende Schule besucht, wird spart. Momentan werden Schulkostenbeiträge pro Jahr in Höhe von 680 000 Euro, vor allem an die Stadt Neumünster, gezahlt. 100 Kinder mehr an der HBS bedeuten eine Einsparung von 160 000 Euro.

