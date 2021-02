Molfsee

Die Frage nach dem Tierwohl wird in den vergangenen Tagen häufiger gestellt - auch bei der Stiftung Naturschutz in Molfsee. Jana Schmidt ist Pressesprecherin und betont: "Auch bei Sturm, Eis, Schnee und klirrender Kälte geht es den Tieren auf den Winterweiden im Stiftungsland gut. Wir und auch unsere Pächter betreuen besonders bei Wetterextremen ganz eng die Tiere auf den Flächen."

Tierwohl steht immer an erster Stelle

„Das Tierwohl steht für uns an erster Stelle“, betont in dem Zusammenhang auch Thorsten Deinert, Leiter des Flächenmanagements der Stiftung Naturschutz. In den Tagen und Wochen der besonderen Witterungsextreme werden die Weidetiere durch die Pächter, Tierhalter oder auch Flächenmanager besonders betreut. "Nur so können wir sicherstellen, dass es den Highlands, Galloways und Wildpferden auf den Winterweiden im Stiftungsland gut geht", fügt Deinert noch hinzu.

Anzeige

Vor allem verharschte Schneedecken können dazu führen, dass die Weidetiere nicht ausreichend Futter finden. "In solchen Fällen werden natürlich auch unsere Weidetiere zugefüttert. Immer nach Rücksprache mit den zuständigen Flächenmanagern der Stiftung", weiß Jana Schmidt.

Die Tiere werden auf den Flächen gehalten, um sie frei von Bewuchs zu halten. "Daher sind die Tiere auch kargen Bewuchs als Futter gewöhnt", erklärt Schmidt. Wer die Galloways auf den Stiftungsflächen beobachtet, weiß, was sie meint: Die Tiere nagen unentwegt an den Büschen und Zweigen, ab und zu werden auch die Schneeflächen freigetreten, um an Gras zu kommen.

Gewässer werden beobachtet und notfalls Tränken vorgehalten

Besonderes Augenmerk liegt auf den Gewässern, denn wenn die Gewässer, die im Normalfall als Tränken dienen, zugefroren sind, müssen für die Tiere Tränken bereitgestellt werden. "Unsere Flächenmanager sind derzeit unermüdlich im Einsatz, um nach dem Wohlergehen der Tiere zu schauen. Wenn es nötig ist, werden ein paar Ballen Stroh und frisches Wasser für die Tiere bereitgestellt", betont Schmidt.

Lesen Sie auch: Wo es besonders kalt wird: Wetterdienst warnt vor strengem Frost in Teilen von SH

Gefährlich wird es für die Huftiere im Winter erst dann, wenn besorgte Spaziergänger mit vermeintlichen Leckerlis wie Grünschnitt oder Brotresten vorbeikommen. "Rinder und Pferde sind Gewohnheitstiere und ungewohntes Futter führt fast immer zu Verdauungsproblemen", sagt Deinert. Hochgiftig sei Heckenschnitt wie Kirschlorbeer, Lebensbaum oder Eibe.

"Wenn Spaziergänger Sorge um die Tiere haben, weil die Weide größtenteils vereist ist oder es scheint, als wäre dort zu wenig zu fressen oder zu trinken, gibt es an den Weiden die im Eigentum der Stiftung Naturschutz sind, eine Notruf-Handynummer der Tierbetreuer", betont Jana Schmidt.