Erinnerungen, die zum Debütroman wurden

Kronshagen

Wenn man es genau nehmen will, hat Erhard Ernst, der seit 1970 in Kronshagen lebt, schon vor seinem Debütroman " Strandgut des Krieges - Ein Leben in zwei Welten" ein Buch veröffentlicht. In "Literarische Profile - Vorträge aus den letzten zehn Jahren" bündelte der ehemalige Gymnasiallehrer seine Vorträge über Schriftsteller wie Franz Kafka, Bertolt Brecht oder Friedrich Hebbel. Doch der nun im Husum Verlag erschienene Roman ist seine Premiere als "sogenannter Autor", wie Ernst selbst über sich sagt. Im Februar 2018 schrieb er die ersten Sätze, nun liegt das auch als E-Book erhältliche Taschenbuch mit einer ersten Auflage von 500 Stück in den Bücherläden.

Warum ein Debütroman im Alter von 90 Jahren?

Stellt sich nur die Frage: Warum jetzt? Die Literatur hat Erhard Ernst über Jahrzehnte begleitet. Doch fast ebenso lange dauerte es, bis der 90-Jährige dem Kreis der Autoren beitrat. Den entscheidenden Schubser verliehen ihm seine Söhne Ulf und Henning, denen Ernst den Roman gewidmet hat. "Mein Sohn Henning hat mich immer angestachelt", sagt Ernst. Da er den Krieg noch bewusst erlebt habe, müsse er mal etwas aufschreiben, habe sein Sohn gesagt. "Ich habe mich mein ganzes Leben mit Literatur beschäftigt. Und dann habe ich gesagt: Der Junge hat recht. Und Zeit hast du auch", sagt Ernst. Die Erinnerungen von Menschen seiner Generation dürften nicht verloren gehen. "Man spürt schon eine gewisse Verantwortung, das zu erzählen", sagt der 90-Jährige.

Anzeige

Der Protagonist ist Karl Stobbe , nicht Erhard Ernst

Entstanden ist ein autobiografisch geprägter Roman, der im Sommer 1944 in Mohrungen, einer Kleinstadt in Ostpreußen, beginnt, von der Flucht nach Pellworm erzählt und bis nach St. Peter-Ording führt. Zehn Jahre im Leben des Protagonisten - und dieser heißt Karl Stobbe, nicht Erhard Ernst. "Von dem, was man erlebt hat, bleiben Einzelheiten in Fetzen hängen", sagt der Autor. Einzelne Erinnerungen bilden das Fundament von seitenlangen Szenerien, die sich Ernst "weitestgehend ausgedacht" hat. So entsteht die Geschichte von Karl Stobbe, nicht die Nacherzählung des Lebens von Erhard Ernst.

Weitere KN+ Artikel

Und so erreichen das Drama und die Folgen des Krieges den 14-jährigen Karl Stobbe 1944 erst relativ spät, als seine Schule zum Lazarett wird und die Gegenwärtigkeit des Krieges nicht mehr nur durch das Holzbein des Hausmeisters präsent ist. Die Flucht aus Ostpreußen führt über Gotenhafen nach Pellworm. Eine zentrale Weichenstellung für die Zukunft des Protagonisten in den Nachkriegsjahren spielt sich in Plön ab.

Erinnerungen, die im Gedächtnis bleiben

Auf der Flucht ist Karl Stobbe mit seiner Familie vier Tage auf einem Schiff in Richtung Kiel unterwegs. Eine Episode, die Autor Ernst noch genau erinnert. Ohne Geleit, unbeleuchtet und nur nachts ist das Schiff unterwegs, ab und zu muss es ankern. "Wir saßen im dunklen Schiffsbauch. Das Geräusch des Ankerns klang für uns so, als würde das Schiff untergehen. Diese Szene werde ich nie vergessen", sagt Ernst. Es ist eine Erinnerung aus einer Zeit, aus der nicht mehr viele Menschen eine Geschichte anhand von Erlebnissen erzählen können. Gut, dass Erhard Ernst dies getan hat.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Rendsburg.