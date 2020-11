21 Jahre wurde um die Befestigung der Sandwege im Ferienhausgebiet am Brahmsee in Warder gestritten. Jetzt sind Spurbahnen für 1,1 Millionen Euro geplant, die Anwohner werden zu 90 Prozent an den Kosten beteiligt. Option für Zocker: Vor Baustart kann ein Festkostenpreis pro Meter gezahlt werden.