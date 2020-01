Blumenthaler sollen zum Besen greifen

Blumenthal

„Unsere Straßenreinigungssatzung scheinen einige Blumenthaler nicht zu kennen“, sagte Thews. Dort sei klar geregelt, dass jeder Bürger den Gehweg und den Rinnstein vor seinem Grundstück sauber zu halten habe. Genauso müssten die Hecken zurückgeschnitten werden, wenn sie auf Gehwege ragen. Auch das erfolge nicht immer, teilweise müssten Fußgänger wegen nicht zurückgeschnittener Hecken vom Gehweg auf die Fahrbahn wechseln. „Auch Gemeindevertreter müssen bei sich vor der Tür kehren, gerade die sollten mit gutem Beispiel vorangehen“, wetterte der Altbürgermeister.

Straßenreinigung verhindert Überschwemmungen

Die Regelungen in der Straßenreinigungssatzung hätten ihren Sinn, betonte Thews. Dreck und Laub aus den Rinnsteinen werde in die Kanalisation gespült, die dann verstopfe. Die Folge seien zum einen Überschwemmungen. Außerdem müssten die Kanäle gespült werden, was hohe Kosten verursache, die am Ende alle Bürger tragen müssten.

Bürgermeister will die Blumenthaler gezielt ansprechen

„Für den Hinweis bin ich dankbar“, sagte Bürgermeister Johann Brunkhorst. „Das Thema Sauberkeit im Dorf haben wir uns schon angeguckt und die Bürger darauf hingewiesen.“ Bei einigen klappe es jetzt, aber nicht bei allen. Die Kritik wolle er zum Anlass nehmen, die Bürger noch einmal konkret anzuschreiben und auch direkt anzusprechen. „Ich hoffe, das fruchtet“, sagte der Bürgermeister.

Unwilligen Eigentümern droht ein Verwarngeld

Funktioniere das nicht, dann müsse man den offiziellen Weg übers Amt gehen. Auch dort setzt man auf Nachfrage dieser Zeitung zuerst auf die direkte Ansprache, behalte sich aber auch weitere Mittel vor. So könne beispielsweise ein Verwarngeld verhängt werden, auf das eine Zwangsgeldandrohung folgen könne, teilte das Ordnungsamt mit. Ziel dieser Maßnahmen sei, dass der Grundstückseigentümer seiner Pflicht nachkomme. Sollte er das selbst nicht können, so müsse er die Arbeiten durch andere erledigen lassen. Als letztes Mittel könnten die Gemeinde im Wege der Ersatzvornahme auch eine Firma mit der Reinigung beauftragen, die Kosten zuzüglich der Verwaltungsgebühren hätte dann der jeweilige Grundstückseigentümer zu tragen, der seiner Pflicht nicht nachgekommen sei.

Gemeinde setzt auf Einsicht der Grundstückseigentümer

So weit soll es in Blumenthal aber nicht kommen. „Ich hoffe, dass wir das im gegenseitigen Miteinander regeln können“, sagte Brunkhorst. Auch andere Möglichkeit wäre denkbar. Die Gemeinde könnte die Bürger beispielsweise von der Straßenreinigungspflicht befreien. Dann müsste die Gemeinde selbst oder eine Fremdfirma die Arbeiten erledigen. In der Folge müssten die Kosten dann allerdings in Form von Straßenreinigungsgebühren auf alle Grundstückseigentümer umgelegt werden. „Eine solche Lösung ist derzeit in Blumenthal politisch aber nicht gewollt“, sagt der Bürgermeister auf Nachfrage.

Nachrichten aus der Region