Der Paradeplatz in Rendsburg dürfte seit knapp einem Jahr Parkplatz sein. Das weckt Begehrlichkeiten bei Geschäftsleuten ringsum und in der Königstraße. Und es führt zu Diskussionen in der Ratsversammlung. Fest steht: Keiner will parkende Autos auf dem ganzen Platz. Soll das Verbot gelockert werden?