Kronshagen

Andreas Fuchs, 1. Vorsitzender im LAC, sah die Leichtathleten im TSVK schon länger auf dem Abstellgleis. Daher habe man geschlossen den Verein verlassen und einen eigenen gegründet. Nun möchte Fuchs seinen Trainern und Sportlern angemessene Übungszeiten in Kronshagen sichern und fordert, „dass die Gemeindeverwaltung endlich der veränderten Vereinssituation Rechnung getragen wird“. Schließlich habe sich der LAC bereits im August 2020 gegründet und bis jetzt noch immer keine Vereinbarung zur Nutzung der Sportstätten unterschreiben dürfen. „Wir waren sehr geduldig. Aber das ist dann irgendwann auch vorbei“, sagt Fuchs. Nach seinen Angaben zählt der neue Verein mittlerweile 100 Mitglieder. Viele junge Leute engagierten sich bereits, und die Angebote für Kinder aber auch erwachsene Freizeitläufer sollten in Zukunft weiter ausgebaut werden. Und diesen Zulauf wolle man auch in einer „fairen Lösung“ für die Trainingszeiten berücksichtigt sehen.

Bürgermeister empfiehlt der Politik keine weitere außerschulische Nutzung

Die Mitgliederzahlen und die Struktur des LAC könne er nicht beurteilen, sagt hingegen Verwaltungschef Ingo Sander (CDU). Fakt sei aber, dass es keinen rechtlichen Anspruch zur außerschulischen Nutzung von Sportstätten für Dritte gebe. „Man kann die Nutzung aber beantragen und die Politik entscheidet, ob sie das bewilligt. Ohne eine Erweiterung der Kapazitäten kann ich den Gremien nicht empfehlen, eine weitere außerschulische Nutzung zu gewähren. Das ist meine Auffassung“, sagte der Bürgermeister zur Ausgangssituation vor der Sitzung des Sozial- und Sportausschusses am kommenden Donnerstag.

Lesen Sie auch: Leichtathleten spalten sich vom TSV Kronshagen ab

In der Beschlussvorlage zur Sitzung werden dem LAC Hallentrainingszeiten am Freitag sowie auf den Außenanlagen am Dienstag und Freitag zugewiesen. Für den LAC-Vorsitzenden Fuchs spiegeln sie aber in keiner Weise die aktuellen Verhältnisse wider. Natürlich müsse man dem TSVK die Gelegenheit geben, eine neue Leichtathletik-Sparte aufzubauen. Aber mit den aktuellen Zahlen sei die vorgeschlagene Verteilung der Trainingszeiten nicht vermittelbar, sagt Fuchs.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sorgt die Diskussion um den LAC für einen Präzedenzfall in Kronshagen?

Hinter der Debatte steht eine Grundsatzfrage: Soll neben dem TSV Kronshagen weiteren Vereinen die Nutzung von Sportstätten in der Gemeinde gestattet werden? Es besteht die Sorge, dass mit dem LAC eine Art Präzedenzfall geschaffen wäre. So könnten auch andere Sportler in Kronshagen einen neuen Verein gründen und somit einen Anspruch auf Hallen- und Sportplatzbelegung stellen. Andreas Fuchs kann diese Argumentation nicht nachvollziehen: „Wenn man die Gefahr eines Präzedenzfalles sieht, ist das doch ein Zeichen dafür, dass im Verein etwas nicht in Ordnung ist“, sagt er. Wenn die Sitzung am Donnerstag nicht das gewünschte Ergebnis bringe, werde der LAC dennoch weiter seine Ziele verfolgen und auf „Missstände hinweisen“, ergänzt Fuchs. Bürgermeister Sander erwartet am Donnerstag „eine spannende Diskussion“. Diese wird sich allerdings im virtuellen Rahmen abspielen. Coronabedingt findet die Sitzung digital statt und wird per Livestream übertragen.