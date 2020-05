Fünftklässler brauchen Klassenräume

Bordesholm

Die HBS ist weiter nachgefragt. Wie im aktuellen Schuljahr haben sich so viele Kinder neu für die Bordesholmer Gemeinschaftsschule angemeldet, dass ab August erneut fünf fünfte Klassen eingerichtet werden. Damit wird es aber eng in der Schule am Langenheisch – vier zusätzliche Klassenräume müssen her. Der Schulverbands-Bauausschuss billigte jetzt den Vorschlag der Schule, vor Ort umzubauen und Fachräume zu verlegen.

Raummöglichkeiten sind ausgereizt

Drei Klassenräume entstehen durch den Umzug bisheriger Musikräume in ein anderes Gebäude, dazu wird der Computerraum zum Klassenzimmer umgebaut und saniert. „Die Computer sind veraltet, wir werden zukünftig mit mobil einsetzbaren Laptops und Tablets arbeiten“, erläuterte Schulleiterin Ute Freund in der Ausschusssitzung am Montag. Mit der Umstrukturierung, die 14000 Euro kostet, sind die Raummöglichkeiten ausgereizt. Für Norbert Baschke ( CDU, Bordesholm) sollte auch aus Kostengründen kein weiterer Ausbau geplant werden.

Weiterer Ausbau ist strittig

„Wir müssen den Deckel draufmachen, irgendwo muss Schluss sein“, forderte der ehemalige Bürgermeister. Der Reesdorfer Gemeindechef Bernd Jamrath widersprach: „Wenn mehr Schüler vor Ort bleiben und nicht in andere Schulen gehen, entlastet das die Gemeinden.“ Klaus Gronau will nicht, dass die Schule kaputt gespart wird. „Sonst haben wir bald Kieler Verhältnisse“, mahnte der Bürgermeister von Grevenkrug.

Aus Sicht des Bauausschussvorsitzenden Volker Techow ( Wattenbek) sollten sich die 16 Mitgliedsgemeinden im Schulverband Gedanken machen, ob und wie sie weiter wachsen wollen. „Das Schlechteste wäre, bei später sinkenden Schülerzahlen zuviele Räume zu haben.“ Ronald Büssow ( SPD) will für Bordesholm die Ergebnisse des Ortsentwicklungskonzepts abwarten. „Perspektivisch gebe ich Norbert Baschke recht. Es ist wichtig für die Schule, ob der Ort langfristig um 400 oder um 800 Menschen wächst“, sagte der Bürgermeister.

Unterdessen meldete Ute Freund weiteren Raumbedarf für die Lehrkräfte an. So ist das Kollegium mittlerweile auf 65 Lehrer gewachsen, im Lehrerzimmer wird es eng. „Die Lehrer müssen sich teilweise zu dritt einen Arbeitsplatz teilen“, erläuterte die Rektorin. Auch das Schulleitungsteam wächst. Es fehlt ein Besprechungsraum und „mindestens“ ein Büro.

Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule

