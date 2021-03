Quarnbek

Den Großteil ihrer Arbeit erledigten die Schülerinnen und Schüler der Regenbogenschule im Herbst, als die Bäume auf der Ausgleichsfläche im Quarnbeker Ortsteil Landwehr noch voller Früchte hingen. Zusammen mit dem Naturpädagogen Miklas Staiger wurde probiert, was das Zeug hielt.

Leckere Äpfel: Schüler haben Sorten auf Streuobstwiese Quarnbek erforscht und probiert

„Einige der Äpfel waren ein wenig sauer“, erinnerte sich Jule an das Testen. „Die Sorte Elster fand ich besonders lecker.“ Einige Äpfel waren süß und saftig, andere schmeckten vom Baum gar nicht gut. „Teilweise müssen Äpfel nach dem Pflücken noch lagern, damit sie richtig gut schmecken“, erklärte Miklas Staiger. Alle Informationen schrieben die Schülerinnen und Schüler, die sich in Kleingruppen jeweils einen Baum vorgenommen haben, auf.

Getestet wurde auch, wie die Sorten als Dörrobst schmecken. „Da waren es plötzlich andere Sorten, die lecker waren“, sagte Staiger. Im Jahr 2003 sei die Streuobstwiese Quarnbek, auf der knapp 30 Obstbäume und eine Walnuss wachsen, von der Gemeinde als Ausgleichsfläche für das Neubaugebiet Sledenbarg angelegt worden, sagte Bürgermeister Klaus Langer (Grüne). Er habe versucht herauszufinden, welche Sorten damals auf der Streuobstwiese Quarnbek gepflanzt worden seien, aber die Information sei über die Jahre verloren gegangen.

Experte hat Apfelsorten auf Streuobstwiese Quarnbek bestimmt

„Um die Apfelsorten zu bestimmen, haben wir Früchte an einen Experten geschickt“, sagte Pädagoge Staiger. Bis auf eine einzige Sorte habe er alle Äpfel zuordnen können.

So lernten die Kinder die Eigenschaften Jamba, Krügers Dickstiel, Elster, Boskop oder James Grive kennen und beschrieben Geschmack und Aussehen mit ihren eigenen Worten. „Der Jamba sieht aus wie Regentropfen in Rot“, ist auf einem Zettel zu lesen; oder, dass sich seine Schale wie die Haut eines Wals anfühle. Die namenlose Sorte schmeckte für die Kinder „fruchtig und ein bisschen sauer“. Der „leckere Apfel" wurde von ihnen „Rotes Herbstchen“ getauft.

Streuobstwiese Quarnbek: Schilder mit nützlichen Informationen

Aus allen Beschreibungen und Zeichnungen bastelte Miklas Staiger Schilder aus Lkw-Plane, die mit Stahlseilen in den Bäumen aufgehängt wurden.

„Jeder darf auf der Streuobstwiese Äpfel pflücken“, sagte der Bürgermeister. Dank der Schilder der Schülerinnen und Schüler wisse man jetzt auch, welche Sorte wie schmecke, wann man sie ernten könne und ob man sie vor dem Verzehr noch lagern müsse. „Das haben die Kinder richtig klasse gemacht“, lobte Langner.

Projekt in Quarnbek mit Fördergeld finanziert

Rund 3000 Euro hat das fünftägige Projekt gekostet. Finanziert wurde es mit jeweils 1000 Euro vom Kreis Rendsburg-Eckernförde und der Kreiskulturstiftung. Den Rest teilten sich der Naturpark Westensee Obere Eider, die Stiftung Mercator und die Gemeinde. Auf Letztere dürften noch weitere Kosten zukommen.

Der Naturpädagoge Miklas Staiger hatte festgestellt, dass die Bäume in einem schlechten Zustand sind und instandgesetzt werden müssen. Er bot sich mit seinem Unternehmen an und schlug der Gemeinde vor, für den Obstbaumschnitt in den kommenden drei Jahren bis zu 3000 Euro zu investieren, um die Streuobstwiese wieder auf Vordermann zu bringen. „Um die Bäume werden wir uns auf jeden Fall kümmern“, kündigte Klaus Langer an. Damit soll sich der Umweltausschuss befassen.