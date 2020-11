Über Jahrhunderte war das Bordesholmer Haus der vorherrschende Bautyp in der Region. Nun steht eine Art Renaissance an: Studenten der FH Kiel sollen Ideen zu Form und nachhaltigen Möglichkeiten der Nutzung des Hauses und dem Erhalt der Baukultur entwickeln. Dafür waren sie in Molfsee zu Gast.