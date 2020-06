Bordesholm: See & Run abgesagt

Das für Sonntag, 20. September, in Bordesholm geplante Lauf-Event See & Run ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Bei der beliebten Veranstaltung, die in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag feiern wollte, gingen in der Vergangenheit immer rund 1000 Läufer auf die verschiedenen Strecken.