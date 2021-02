Flintbek

Miteinander feiern trotz der Kontaktbeschränkungen - beim TSV Flintbek wurde das möglich gemacht. "Jedes Jahr bieten wir vom TSV unser Kinderfasching an, jedes Jahr wird es super angenommen. Aber in diesem Jahr musste es wegen der Pandemie abgesagt werden", fasst Sönke Schuster, Pressesprecher beim TSV Flintbek, die Vorgeschichte zusammen.

Doch dabei wollte es die Turn-Spartenleiterin nicht belassen: "Melli Langowski hat für die Kids eine Mega-Aktion zum Fasching umgesetzt. Sie hat eine Faschingsparty via Zoom organisiert, auch Nichtmitglieder waren eingeladen", erzählt Schuster - mehr als 30 Kinder seien dem Angebot gefolgt.

Fasching in Flintbek: Viel Technik und bunte Kostüme

Fasching online - was war dabei die größte Hürde? "Die eigentliche Herausforderung war für mich herauszufinden, welche Technik brauche ich für die Veranstaltung", erzählt Langowski. Sie selbst stammt aus Bamberg. "Das ist zwar keine Faschingshochburg, aber dort wird ordentlich Fasching gefeiert. Und da ich ein absoluter Faschingsfan bin, stand für mich schnell fest, dass es ohne Fasching nicht geht."

Außerdem lieben Kinder es, sich zu verkleiden und in andere Rollen zu schlüpfen, und so war die Idee geboren. Melli Langowski hatte Glück, denn die VHS Flintbek stellte ihr die passenden Räumlichkeiten zur Verfügung. "So stand der Zoom-Faschingsparty nichts mehr im Wege."

Flintbek: Erfahrung mit Online-Veranstaltungen

Mit Online-Veranstaltungen kennt sie sich aus, schließlich wird auch regelmäßig die Turnstunde online via Zoom abgehalten. "Wir haben gute Musik dabei gehabt und Spiele wie den Stopp-Tanz gemacht. Es wurde getanzt, gehüpft und viel gelacht", erinnert sich Langowski. Aus der geplanten Stunde wurden ganz schnell eineinhalb Stunden.

Und es gab viel Lob aus dem Zoom Chat: "Viele der Kinder und Eltern haben direkt geschrieben, dass es ihnen viel Spaß macht und die Kinder sehr glücklich sind. Das ist für mich der schönste Dank", sagt die Spartenleiterin Turnen vom TSV.

TSV Flintbek: Der persönliche Kontakt fehlt

Dennoch vermisst sie das persönliche Miteinander und den direkten Kontakt in den Turnstunden mit den Kindern. "Mir fehlen die Kinder und die Turnhalle sehr. Der persönliche Kontakt und die Freude der Kinder zu sehen, genauso wie das gemeinsame Toben und Turnen kann kaum ersetzt werden. Ich hoffe sehr, dass wir bald wieder gemeinsam turnen können", sagt Langowski. Denn für sie steht fest: "Nicht nur die Bewegung, sondern auch die sozialen Kontakte sind für die Kinder sehr wichtig."

Bis es so weit ist, wird weiter via Zoom geturnt. Und sie hat auch viele Ideen für Spiele und Basteleien zu Hause. "Ich habe viele eigene Ideen, hole mir aber auch Anregungen bei Pinterest. Auch Dr. Google hat viel Inspiration parat, die ich dann umwandle oder umgestalte", verrät Melli Langowski Rezepte, um Kinder im Lockdown zu beschäftigen.