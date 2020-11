Auf dem Dixiklo steht "Born for Korn", Schaukästen sind mit Rapper-Band-Namen beschmiert und auch vor dem frisch sanierten Gummiplatz am Bürger- und Sportzentrum machten die Vandalen nicht Halt: Am Wochenende randalierten Unbekannte am Sport- und Spielplatz in Flintbek. Der Ärger ist groß.