Bund und Land stecken Geld in ein Sofortprogramm, um digitales Lernen und Bildungsgerechtigkeit voranzutreiben. 83.000 Euro landen in Kronshagen. In Absprache mit den Schulen will die Gemeinde als Träger davon vornehmlich Tablets finanzieren, um Schüler ohne digitale Ausstattung zu unterstützen.