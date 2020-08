Flintbek

Ein lauter Knall, der weit zu hören war, riss um 3.53 Uhr die Flintbeker in der Nacht zum Montag aus dem Schlaf. „Wir haben gleich mehrere Anrufe bekommen, dass es eine Explosion am Bahnhof gegeben habe“, sagte Polizeisprecher Michael Heinrich. Obwohl die Polizei zügig vor Ort war, konnten die Täter unerkannt entkommen. „Das Gelände rund um den Fahrscheinautomaten wurde großflächig abgesperrt“, so Heinrich. Vermutlich hätten die Täter ein Gasgemisch in den Automaten eingefüllt und dieses anschließend gezündet.

Täter kamen an das Geld im Automaten

Die Wucht der Explosion hat den ganzen Automaten auseinandergerissen, so dass die Täter an das Geld kommen konnten. Welche Summe gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Nach Informationen dieser Zeitung entwendeten die Täter kein Münzgeld, sondern nahmen lediglich die Geldscheine mit.

Schon am Morgen begann die Bahn mit den Arbeiten am Fahrscheinautomat. Laut Auskunft eines Technikers sei dieser durch die Explosion so stark beschädigt worden, dass er ersetzt werden müsse. Wie lange das dauere, sei derzeit nicht abzusehen.

Tickets gibt es jetzt im Zug

Solange am Bahnhof kein Fahrschein gekauft werden kann, dürfe dieser auch beim Zugbegleiter im Zug gelöst werden, sagte eine Bahnsprecherin. Das Personal sei informiert. Fahre kein Zugbegleiter mit, so müsse der Fahrschein im Anschluss an die Fahrt rückwirkend auf dem nächsten Umsteigebahnhof gelöst werden.

