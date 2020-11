Die Tafel in Bordesholm ist seit 2017 in einem Gewerbekomplex zu finden. Zu Beginn der Corona-Krise war geschlossen. Seit April ist wieder Betrieb. Die Viruskrise hat gravierende Auswirkungen auf die Einrichtung, vor allem auf den sozialen Aspekt, so die Leiterin Beate Kälbert in einem Interview.