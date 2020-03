Neues Ausgabesystem schützt Tafelhelfer

Bordesholm

Am vergangenen Freitag wurde das neue Ausgabesystem erstmals eingesetzt. Die Kunden der Bordesholmer Tafel warteten so lange draußen vor der Eingangstür am Lüttparten, bis sie von den Helfern einzeln eingelassen werden. Aufgeklebte Markierungen auf dem Boden machten deutlich, welche Wege die Bedürftigen zum Füllen ihrer Taschen gehen sollten. Tafelmitarbeiter achteten auf ausreichend Abstände zwischen den Menschen. „Wir wollten, dass nie mehr als sechs Kunden gleichzeitig im Raum sind, das hat auch sehr gut geklappt“, erzählte Leiterin Beate Kälbert.

Etabliertes System wurde über den Haufen geworfen

Das zuvor in vielen Mitarbeitertreffen ausgetüftelte System wurde durch die Entwicklung der vergangenen Tage zunächst über den Haufen geworfen. Jetzt kommen Plastiktaschen zum Einsatz, die aus der Konkursmasse von Air Berlin stammen und der Tafel vor einiger Zeit gespendet wurden. „Wir haben 600 Stück bekommen und dachten erst, wofür die denn gut sein sollen. Jetzt können wir sie gut gebrauchen“, sagte Beate Kälbert, die seit elf Jahren die Einrichtung in kirchlicher Trägerschaft leitet.

Auch die Helfer sollen geschützt werden

Die schwarzen Taschen mit dem Aufdruck eines Sylter Unternehmens werden von den Tafelmitarbeitern mit Grundnahrungsmitteln bestückt. Ein Aussuchen aus verschiedenen Lebensmittelkisten wie bisher wird es nicht mehr geben. „Jeder bekommt das Gleiche, dazu wird die Aufenthaltszeit im Raum minimiert. Die Menschen kommen einzeln rein, nehmen sich die Tasche und gehen wieder raus, da wird auch nicht diskutiert“, erläuterte Kälbert. Mit diesem Ausgabeformat sollen auch die ehrenamtlichen Helfer geschützt werden.

Zehn Helfer sind vorerst ausgestiegen

Die Tafelakteure sind alle zwischen 65 und 80 Jahren alt. Aus vor Corona sind aktuell zehn der bislang 40 Helfer vorerst ausgestiegen. „Wir wollen weitermachen, weil wir gerade jetzt eine ganz wichtige Funktion für die Betroffenen haben“, betonte die Tafelleiterin. Dafür will sie auch einige junge Leute ansprechen und als zukünftige Helfer gewinnen. Kniffelig könnte es am Freitag werden. Wegen der geschlossenen Schulen und Kitas werden auch Mütter mit Kindern erwartet. „Es kann schwierig werden, wenn sich die Kinder nicht an die Vorgaben im Raum halten.“

Leicht gesunken ist die Zahl der Kunden, statt rund 70 kamen zuletzt 50 bis 60 Vertreter der als bedürftig anerkannten Haushalte aus Bordesholm. Beate Kälbert erwartet aber einen erneuten Anstieg. Eine zunehmende Zahl von Menschen verliert ihren Job oder muss mit Kurzarbeitergeld auskommen. Wie lange die Bordesholmer Tafel dem Coronavirus trotzen kann, weiß sie nicht. „Es kann sich von Tag zu Tag ändern.“

Weitere Informationen gibt es im Internet: www.bordesholmer-tafel.de

