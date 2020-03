Tankstelle in Bordesholm überfallen

Bordesholm

Wer hat am Donnerstagabend um 20.50 Uhr die Tankstelle in der Bahnhofsstraße in Bordesholm überfallen? Diese Frage will die Polizei klären. Denn nach dem Raubüberfall konnte der maskierte Täter, der 1,75 m groß sein soll, unerkannt fliehen. Mit einem niedrigen vierstelligen Geldbetrag, den der 20-jährige Tankstellenmitarbeiter ihm ausgehändigt hatte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief laut Polizei Neumünster negativ. Deshalb bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe. Wer den maskierten Mann (braune Augen, normale Statur, schwarze Jacke und dunkle Hose, schwarzes Halstuch ins Gesicht gezogen) gesehen hat, soll sich unter der Rufnummer 04321-9459450 oder unter 110 bei der Polizei melden.

Tankstellenüberfälle häufen sich

Auch in Kiel hatte es in den vergangenen Wochen und Monaten Überfälle auf Tankstellen gegeben. Hier hatten maskierte Männer es ebenfalls auf Bargeld abgesehen - und auf Zigaretten. So wurde ein Mitarbeiter einer Tankstelle in Kiel-Ellerbek bedroht. Mit einem dreistelligen Betrag konnte der Unbekannte flüchten.

Am 24. Februar 2020 raubten zwei Maskierte mit einer Schusswaffe Zigaretten und Feuerzeug aus einer Tankstelle in Kiel-Dietrichsdorf, ein Täter wurde nach einem Überfall auf eine Tankstelle an der Großen Ziegelstraße nur unweit des Tatorts vom Sonnabend gefasst.

Die Tankstelle in der Werftstraße in Kiel ist ebenfalls vor wenigen Monaten überfallen worden: Schon am 19. November hatte es dort nach Polizeiangaben einen Raub gegeben, bei dem der Täter Geld im dreistelligen Bereich erbeutet hatte. Bis vor etwa einem Jahr hatte eine Gruppe bei Tankstellen in ganz Kiel für Schrecken gesorgt.

Mehr Nachrichten aus Bordesholm lesen Sie hier.