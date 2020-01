Trikots mit Autogrammen prominenter Mannschaften und Spieler werden beim Benefizturnier des Vereins Team Doppelpass am 1. Februar in der Sporthalle am Galgenbergsweg in Nortorf versteigert. Der Verein erfüllt mit Spenden krebskranken Kindern letzte Wünsche, 2019 kamen 55.00 Euro zusammen.