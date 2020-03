Team Ocean Blue gewinnt Formel 1

Kronshagen

Mehrere Monate lang hatten sich rund 110 Schülerinnen und Schüler im Alter von elf bis 19 Jahren zusätzlich zur Schulzeit intensiv auf den großen Wettbewerb vorbereitet. Am Computer konstruierten sie ihre Mini-Rennwagen, frästen sie aus Kunststoff oder stellten sie erstmals im 3-D-Druckverfahren her, testeten und optimierten sie und entwarfen ein Portfolio für Jury und Sponsoren. Die rund 20 Zentimeter langen Formel-1-Rennwagen erreichen von einer Gaspatrone angetrieben Geschwindigkeiten von mehr als 80 Kilometern pro Stunde. Doch nicht allein die Schnelligkeit entscheidet beim Nordmetall Cup über den Sieg, sondern die beste Gesamtleistung. Dazu gehören Konstruktion, Design, Fertigung, Marketing und die Präsentation vor einer Fachjury.

Auch Schüler aus Neumünster unter den Gewinnern

Bei den Ü14-Teams ging Platz 2 an Roadstars von der Alexander-von-Humboldt-Schule Neumünster, den dritten Platz belegte Velocity Inspired Mission ebenfalls von der Alexander-von-Humboldt-Schule Neumünster. Bei den Junioren ging Silber an Pulsar von der Leibniz Privatschule Elmshorn und Bronze an Fire Rose ebenfalls von der Leibniz Privatschule Elmshorn. Zur Deutschen Meisterschaft von „ Formel 1 in der Schule“ Anfang Mai in Heilbronn fahren die Teams Blue Ocean und Roadstars.

