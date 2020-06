Morgens um 3 Uhr ist die Welt noch in Ordnung: Das Team der Wildtierrettung Segeberger Heide trifft sich in Großharrie mit den Jägern Dennis Nohrden und Jan-Hendrik Jahns. Ihr gemeinsamer Auftrag: Jungwildrettung per Drohne auf Flächen, die gemäht werden sollen, damit kein Kitz zu Schaden kommt.