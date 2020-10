Unverständnis über den Teil-Lockdown: In Kronshagen empfindet der GHK-Vorsitzende die Maßnahme als unverhältnismäßig. Restaurant-Betreiber Dimitrios Kitsonis glaubt nicht, dass nach vier Wochen wieder Normalität einkehrt. Und die Kletterbar in Melsdorf trifft die Schließung in der Hauptsaison.