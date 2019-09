In der Gemeinde Flintbek wird derzeit rege gebaut, auch am Ortseingang im Bereich Eiderkamp. Doch nun sind die Bagger abgerückt: „Der Ausbau der Flintbek ist fast fertig, ein paar Restarbeiten sind noch zu erledigen“, fasste Umwelttechniker Marcel Dönicke beim Ortstermin am Montagmorgen zusammen.