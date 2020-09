Rendsburg

Dass die Nordmarkhalle ihre Türen am Sonntag öffnen würde, entschied sich erst am Ende der vergangenen Woche. Man sei ständig mit den Ämtern im Gespräch gewesen, sagt Veranstalter Sascha Sommerfeld. "Für uns ging es immer um die Frage, wie wir die Börse veranstalten können, ohne jemanden gesundheitlich zu gefährden", sagt er mit Blick auf die Corona-Vorgaben. Daher habe man unter anderem ein paar Aussteller ausgeladen, um größere Abstände zwischen den Ständen gewährleisten zu können, ergänzt Sommerfeld.

Weniger Aussteller für mehr Platz

28 Aussteller fanden am Sonntag ihren Platz in der Halle und boten Reptilien, Tierfutter sowie Zubehör an. Unter diesen Voraussetzungen sei es nach dem Corona-Lockdown die erste Börse, die wieder stattfinde, sagt Sommerfeld, der seit Jahren als Veranstalter mit der Terrabörse in ganz Deutschland unterwegs ist.

Anzeige

Die in einem Schreiben der Tierrechtsorganisation Peta formulierte Forderung nach einer Schließung der Terrabörse in Rendsburg ist für ihn daher nicht neu, gehe aber an der Realität vorbei, sagt Sommerfeld. So schrieben die Tierrechtler in ihrem Schreiben, dass exotische Tiere aus ihrem natürlichen Lebensraum gerissen, und nach tagelangen Transporten geschwächt als Überträger von Zoonosen ein Risiko darstellen würden.

Weitere KN+ Artikel

Kritik von Peta gehe an der Realität vorbei

In Rendsburg würden überwiegend private Züchter ihre Tiere anbieten, sagte Sommerfeld. So würden sie keineswegs ihrem natürlich Lebensraum entrissen. „Die Tiere sind alles Nachzuchten. Die kennen den Urwald gar nicht, nur das Terrarium.“

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Rendsburg.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite