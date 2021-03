Nortorf

Ein eigenes Corona-Testzentrum in der Stadt aufbauen: Diese Idee setzten die Rettungsassistenten Timo Grytz und Matthias Jansen um: „Damit man mit einem sicheren Gefühl Ostern zu Oma und Opa kann.“ Beide starten jetzt den Betrieb im Markushaus der St. Martin Kirchengemeinde. Sie testen auch am Karfreitag und am Sonnabend vor Ostern. Am ersten Öffnungstag nutzten 83 Menschen das kostenlose Angebot.

Jeder Bürger hat mindestens einmal pro Woche das Recht auf einen Test

Auslöser für die Eigeninitiative: „Wir helfen bei den Tests, die die Ärzte an den Schulen im Amt Nortorfer Land organisiert haben“, berichtete Timo Grytz. Ein Arzt, Andreas Russ, fragte die beiden, ob sie nicht auch selbst als Zentrumsorganisatoren aktiv werden wollen. „Das ließ mir keine Ruhe“, erzählte Timo Grytz. „Jeder Bürger hat mindestens einmal pro Woche das Recht auf einen Test. So steht es in der Testverordnung von Bundesminister Jens Spahn“, erklärte Timo Grytz. „Ich hab es dem DRK-Vorsitzenden vorgeschlagen und er hat Ja gesagt."

Kirche stellt Räume mietfrei zur Verfügung

Beide DRK-Rettungsassistenten machten einen Lehrgang. Grytz fragte bei der Kirchengemeinde St. Martin an, ob sie im aktuell coronabedingt ungenutzten Markushaus das Testzentrum aufbauen könnten. Die Kirche sagte sofort zu. Sie stellt die Räume mietfrei zur Verfügung.

Einbahnstraßen-Konzept

Ein Vertreter vom Kreisgesundheitsamt, Torsten Manthey vom Amt Nortorfer Land und Kirchenvorsteher Hanns Lothar Kaempfe entwickelten mit den Organisatoren bei einer Besichtigung das Einbahnstraßen-Konzept mit mehreren Stationen: Im Flur werden Daten aufgenommen. Ein Besprechungsraum mit zwei Türen für Ein- und Ausgang ist das Testzentrum. An Tischen mit Einmaldecken nehmen die Rettungsassistenten das Material für die Tests ab. „Mit den Decken geht das Desinfizieren der Tische schneller“, erläutert Tim Grytz.

Freiwillige Helfer tragen im gleichen Raum Teststart und Auswertungszeitpunkt auf dem Testbogen ein. Zwei Wecker geben ihnen die Zeit an: Einer zeigt die aktuelle Uhrzeit, einer das Ende der Auswertungszeit. Für eine möglichst hohe Diskretion erhält jeder Getestete eine Nummer.

Der Saal ist das Wartezimmer, jeder Tisch ein Sitzplatz. „Die Tische hat der Hausmeister mit uns aufgestellt“, berichtet Timo Grytz. Das Ergebnis erhalten die Getesteten hinter verschlossenen Türen in einem weiteren Besprechungsraum. Sie verlassen das Markushaus über die Gartentür.

Eine Stunde Vorlauf brauchten Matthias Jansen und Timo Grytz, um das Testzentrum mit Spuckschutz am Eingang, Desinfektionsmittelflaschen, desinfizierten Stiften und Mülleimern für die Einwegverpackungen aufzubauen. Die Kosten für die kostenlosen Tests werden mit der kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet.

Sieben Helfer aus der DRK-Sanitätsbereitschaft und vier Freiwillige machen mit. Weitere Helfer sind bei den DRK-Testern willkommen. Sie können sich unter Tel. 04392/3534 bei Meike Jöhnk in der DRK-Geschäftsstelle melden.

Öffnungszeiten Testzentrum, Niedernstraße 2, Nortorf: Dienstag von 16 bis 18 Uhr, Donnerstag von 16 bis 19 Uhr, Freitag von 15 bis 19 Uhr, Sonnabend von 14 bis 18 Uhr.