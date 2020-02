Theoterlüüd proben neues Stück

Rodenbek

Noch wird im Nebenraum geprobt, aber das wird sich bald ändern: Das Bühnenbild ist fast fertig, Anfang kommender Woche werden die Schauspieler um Leiter Michael Fock in den großen Saal des Dorfgemeinschaftshauses von Rodenbek umziehen.

"Dann wird es langsam ernst", sagt Fock, der wie viele seit Beginn dabei ist. Bei der Gründung wollten die Initiatoren das Plattdeutsche in den Fokus rücken und dabei Theater spielen. Aus dieser Idee entstanden vor 22 Jahren die Theoterlüüd vun Rodenbek. Eine Idee, die noch immer erfolgreich ist - die Vorstellungen sind schnell ausverkauft, auch über Nachwuchsmangel kann man nicht klagen.

Hauptrollen für Michael Fock und Andrea Jessen-Busche

In diesem Jahr spielt Fock wieder eine Hauptrolle. Gemeinsam mit Andrea Jessen-Busche mimt er das Bauern-Ehepaar Paul und Tilly Hartmann. Den beiden steht, rein finanziell gesehen, das Wasser bis zum Hals. Und so werden unterschiedliche Wege gesucht, um aus den Miesen zu kommen.

Dabei sind Irrungen, Wirrungen und witzige Dialoge an der Tagesordnung. Mit dabei - wieder in ihrer Paraderolle als neugierige Nachbarin, die sich ungefragt einmischt: Anneliese Sellmer. Wer sich auf dem Klo versteckt, der kann viel erzählen. Und so belauscht Klementine Driest alias Anneliese Sellmer von dort das Ehepaar, als es sich über die finanziellen Sorgen unterhält. Leider bekommt die neugierige Nachbarin nur die Hälfte mit. Allerdings reicht das, um komplette Geschichten zu erzählen.

Auch Freund Franz ist ein alter Hase bei der Truppe. Dieter Repenning spielt schon bei den Proben in gewohnt souveräner Manier den Freund, der ungewöhnliche Ideen wie beispielsweise eine Modenschau im Ochsenstall zur Sanierung der finanziellen Situation vorschlägt.

Premiere ist am 19. Februar

Dass es am Ende zu Problemen kommt, dafür sind plattdeutsche Komödien bekannt. Auch im neuen Stück der Theoterlüüd vun Rodenbek darf herzlich gelacht werden, wenn sich die Nachbarinnen Klementine, Sophia und Gesche (gespielt von Anneliese Sellmer, Sonja Bernd und Dörte Fock) darum streiten, wer von ihnen vielleicht die Halbschwester von Hauptdarsteller Paul ist oder was eigentlich mit dem mysteriösen Dr. Bruno Braun (locker gespielt von Merlin Carnhof) ist, der mehrfach auf dem Hof auftaucht.

Noch hat Souffleuse Brigitte Saathoff viel zu tun, "Mir gefällt das noch nicht", sagt Sellmer in der Pause zwischen den Akten. Jessen-Busche ist zufrieden: "Heute klappt es schon ganz gut." Und Martin Fock ist wie immer Optimist: "Am Ende klappt es immer. Und noch haben wir Zeit." Bis zur Premiere werden die Texte sitzen und das Publikum darf sich auf allerbeste plattdeutsche Unterhaltung freuen.

Restkarten für 7 Euro gibt es bei Sünje Fock unter Tel. 015774196654. Infos gibt es unter www.Theoter-Rodenbek.de

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.