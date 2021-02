Männer in Tarnanzügen im Straßengraben - das ließ in Westensee an eine Nato-Übung denken. Geschossen wurden allerdings nur messerscharfe Fotos. Eine überschwemmte Wiese war Hotspot für Tierfotografen. Dort tummelten sich dutzende Silber- und Graureiher, Enten, Gänse, Möwen und zwei Seeadler.