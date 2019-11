Wattenbek

Murphy ist bereits drei Jahren als Grundschulhund im Einsatz - seit seiner Prüfung an der Akademie für Therapie- und Begleithunde 2016 ist der quirlige Vierbeiner in Westerrönfeld an drei Tagen mit der Lehrerin Martina Leiding im Unterricht dabei.

In den Herbstferien 2019 begann Marion Albrecht, die die st...