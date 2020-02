Das ging fix: Mit der Installation der neuen Flutlichtanlage auf dem Sportplatz 3 in Kronshagen war am vergangenen Montag begonnen worden. Nur eine Woche später erleuchten die Strahler das Grün und die Laufbahn am Suchsdorfer Weg. Gemeinde und Sportverein hatten mit mehreren Wochen gerechnet.