Tischkicker sind eigene Sparteim SSV

Brammer/Nortorf

Pang! Der Kunststoffball knallt hart gegen die Holzwand im Tor des Kickertischs. Ingo Frahm, zusammen mit Jochen Kühl (43) Gründer und Motor der Tischkickersparte im Spiel- und Sportverein Brammer (SSV), schickt den Ball ins „Tick-Tack“. Kurz rollt die Kugel in träger Langsamkeit zwischen den fünf auf dem Stahlstab aufgereihten Spielern übers Feld. Mit kleinen Drehungen aus dem Handgelenk lenkt Ingo Frahm den Ball in Zentimeter kurze Pässe.

Tischfußball wird aus dem Handgelenk gespielt

Für die nächste Ziel-Schuss-Treffer-Einheit plant Frahm eine Ball-Beschleunigungstechnik mit dem Namen „Jet“. Aus dem Augenwinkel checkt der 47-Jährige dafür die Position von Gegner-Torwart und Abwehrreihe. Findet die Lücke. Löst die linke Hand vom Stabgriff, legt die Innenseite des Handgelenks an und reißt es bis zu den Fingern hoch. Blitzartig beschleunigt der Stab mit den Spielern. Pang! „Profis können mit ausgefeilter Technik Bälle auf dem Tischkickerfeld bis zu 53 Stundenkilometer beschleunigen“, sagt Ingo Frahm.

Die Tischkicker-Sparte in Brammer entstand 2017

Die Tischkicker-Sparte „Die Fälscherbande“ entstand 2017 auf der grünen Wiese. Beim Straßenfest in der Barlohe fanden sich Gleichgesinnte am Tisch von Ingo Frahm im Carport ein. Eine Anfrage beim Vorstand des SSV Brammer genügte, seitdem ist die Sparte im Verein. Und im Vereinsheim.

Fürs Training am Mittwochabend stehen inzwischen fünf 110 Kilogramm schwere Liga-Tische bereit, die Gemeinde zahlte einen, einer wurde gesponsert. Turnier-Software läuft auf einem Monitor. „Mit der Ausstattung können wir Landesmeisterschaften ausrichten.“

Das Fußballspiel im Tischformat ist für Ingo Frahm Sport

Das Fußballspiel im Tischformat ist für Ingo Frahm Sport. Es fordert Konzentration, Koordination, Feinmotorik, Technik und strategisches Denken. „Wenn man zwei Stunden konzentriert gespielt hat, ist man durchgeschwitzt.“ Ingo Frahm ist überzeugt, dass Tischkicker-Sparten neue Mitglieder in Sportvereine spülen könnten. “Viele Vereine können bei Turnieren Sportler nur noch in Spielgemeinschaften aufs Feld schicken.“ In einer Mail schlug der leidenschaftliche Spieler Nachbarvereinen den Aufbau einer Tischfußball-Sparte vor. Bis jetzt antwortete ein Verein. Desinteresse überwiegt bislang.

Eine Chance, in den Sport hineinzuschnuppern, bietet sich am Sonnabend, 2. November, beim Benefizturnier: Ab 18 Uhr treten in der Bargstedter Halle in Nortorf, Bargstedter Straße 29, Zweierteams gegeneinander an. Der Erlös aus dem Getränkeverkauf und die Hälfte des Startgelds von zehn Euro pro Team kommt dem Verein Sommeraufbruch zugute, der Urlaubsfahrten für Kinder und Jugendliche mit einer neuromuskulären Erkrankung finanziert. „Wir haben schon 48 Teams, Platz ist für 60“, sagt Frahm. Eine Anmeldung ist auf der Webseite der Sparte möglich www.fälscherbande.de

