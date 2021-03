Tag fünf nach der Explosion mit tödlichen Folgen in Nortorf: Auf dem Rasenstück an der Brandruine erinnern brennende Kerzen und Blumen an das Unglück. Kinder und Erwachsene nehmen Abschied. Gedenken ohne letzte Gewissheit: Noch steht die Identität der im Haus entdeckten Leiche nicht fest.