Stunden später erinnern nur ein paar Kreidestriche an den dramatischen Verkehrsunfall, der sich Montagabend kurz vor Mitternacht auf der L255 zwischen Schierensee und Wrohe ereignet hat. Die Schuhabdrücke der Helfer sind in der Bankette zu sehen, ein großer Ast hängt abgebrochen an dem Baum, der zur tödlichen Endstation bei dem Unfall wurde.

Die Landestraße 255 verläuft in dem Bereich relativ gerade und geht dort in eine leichte Linkskurve über. Rechts schimmert der Westensee durch den dichten Baumbestand. Gegen 23.25 Uhr, so wird es die Polizei später rekonstruieren, sind auf der Landestraße aus Schierensee kommend drei junge Männer in einem Toyota in Richtung Wrohe unterwegs.

Was dann passiert, ist noch ungeklärt. Fest steht aber: Der 20-jährige Fahrer verliert die Kontrolle über sein Auto und prallt rechts gegen einen Baum. Als Erstes war die Feuerwehr Wrohe mit Einsatzleiter Norbert Stöfhas vor Ort, Unterstützung gab es von den Wehrleuten aus Schierensee, Westensee und Brux. Mit als erster vor Ort daher auch Thomas Mehne, Feuerwehrmann in Wrohe und Allgemeinarzt in Mielkendorf. "Die Erstversorgung war damit bei einem Fachmann in guten Händen", erklärt Stöfhas.

Als Hilfeleistungswehr rückte umgehend Molfsee mit fünf Fahrzeugen an - und der entsprechenden Ausrüstung. "Der Fahrer war zwar schwer verletzt, konnte das Fahrzeug aber selbstständig verlassen", fasst Thom Glas von der Feuerwehr Molfsee zusammen. "Aber Beifahrer vorne als auch Beifahrer hinten, beide waren eingeklemmt."

Feuerwehrmann Thom Glas : "Es war ein schrecklicher Moment"

Während der 17-Jährige auf dem Rücksitz relativ schnell befreit werden konnte, gestaltete sich das Befreien des 17-Jährigen auf dem Beifahrersitz als wesentlich schwieriger. "Durch den Aufprall war das Vorderrad im Fußraum und hatte sich zusätzlich um 90 Grad gedreht. Wir mussten erst das Dach abtrennen, um dann weiter arbeiten zu können."

Noch während der Reanimation und der Rettungsarbeiten starb der junge Mann an seinen schweren Verletzungen. "Es war ein schrecklicher Moment für uns, als die Nulllinie angezeigt wurde", sagt Glas mit belegter Stimme.

"Man fragt sich immer, hätten wir noch schneller, noch besser sein können? Aber wir waren in bester Zeit vor Ort und haben super gearbeitet. Nach 20 Minuten war der junge Mann befreit. Aber leider konnten wir ihm nicht mehr helfen. Er ist uns unter den Händen weggestorben, das ist schlimm", so Glas.

Feuerwehr suchte Wald nach vierten Insassen ab

Währenddessen wurde der andere 17-jährige Beifahrer mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Kiel geflogen. Der Fahrer selbst war als erster ins Krankenhaus gebracht worden. "Zuerst waren wir von vier Insassen ausgegangen, daher hatten wir noch mit einigen Kameraden den Wald abgesucht", führt Stöfhas aus.

Bislang vermutet die Polizei als Unfallursache unangepasste Geschwindigkeit, weitere Untersuchungen durch einen Gutachter stehen aus. Für die Rettungs- und Einsatzkräfte war es ein schlimmer Einsatz. Stöfhas ist seit 36 Jahren Feuerwehrmann: "Gerade bei jungen Menschen nimmt einen so ein entsetzlicher Unfall immer noch sehr mit."

Um das Erlebte zu verarbeiten, bietet der Kreisfeuerwehrverband seelsorgerische Unterstützung an. "Wir telefonieren aber auch viel und fragen nach, ob jemand Probleme hat", betont Stöfhas. Ähnlich sieht es in Molfsee aus. "Jeder hat die Nummer des Seelsorgers, jeder kann und sollte sich an ihn wenden. Gerade nach solchen Erlebnissen", betont Thom Glas.

