Rendsburg

Die Kieler Mordkommission ermittelt mit Unterstützung der Rendsburger Kripo gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel unter Hochdruck im Rendsburger Tötungsdelikt. Da die Beamten bislang wenig Hinweise zu Personen aus dem Umfeld der getöteten Leyhan Feim Veith erlangen konnten, wird nun ein Foto der Frau veröffentlicht. Die Ermittler erhoffen sich dadurch, dass sich Personen melden, die näheren, persönlichen Kontakt zu der 40-Jährigen hatten.

Wer kennt Leyhan Feim Veith? Quelle: Polizei/privat

Eine am Dienstag durchgeführte Obduktion ergab, dass die 40-Jährige gewaltsam zu Tode kam. Zu Einzelheiten der Tat macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

Die Frau, die nach Polizeiangaben in ihrer Wohnung als Prostituierte arbeitete, ist mutmaßlich in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in ihrer Wohnung in der Rendsburger Hollesenstraße 37 zu Tode gekommen. Für die Ermittlung der genauen Tatzeit ist die Kriminalpolizei auf Angaben von Kontaktpersonen der Frau angewiesen.

Bislang sind nach Polizeiangaben mehrere Hinweise aus der Bevölkerung bei der Mordkommission eingegangen. Weder diese, noch umfangreiche Befragungen in der Nachbarschaft haben allerdings zu einer heißen Spur geführt. "In der Wohnung der Frau konnte umfangreiches Spurenmaterial gesichert werden. Die Auswertung dauert an", teilte die Polizei mit.

Getötete Rendsburgerin: Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Die Beamten fragen daher: Wer hat seit Donnerstag, 24.09.2020, Kontakt zu Leyhan Veith gehabt, sei es

persönlich

per Telefon

per Internet oder über

Messengerdienste?

Die Polizei bittet, dass sich auch Personen melden, die seit dieser Zeit versuchten zu ihr Kontakt zu aufzunehmen, sie aber nicht erreichten.

Speziell interessieren die Beamten folgende Punkte:

Wer hat Leyhan Veith zuletzt lebend gesehen? Sie war nach Angaben der Polizei häufig in Begleitung ihres Chihuahua zu sehen.

häufig in Begleitung ihres Chihuahua zu sehen. Wer kann über sonstige auffällige Beobachtungen am Wochenende im Bereich des Tatortes in der Rendsburger Hollesenstraße 37 berichten, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kieler Kriminalpolizei unter 0431 / 160 3333 entgegen. Die Staatsanwaltschaft hat für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, eine Belohnung von 3000 Euro ausgelobt.

