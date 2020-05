Riesiges Eiszeitgemälde und Café geplant

Brügge

Den Tag der Wiedereröffnung haben Museumsleiter Dr. Gerald Kopp und sein Stellvertreter Hans Dzieran mit Bedacht auf Sonnabend, 16. Mai, um 10 Uhr gelegt. „Am 17. Mai wird der Internationale Museumstag gefeiert, das ist für uns ein gutes Datum“, erklärt Kopp. Während andere Einrichtungen, darunter die Landesmuseen in Gottorf, erst eine Woche später öffnen, kann im Urzeitmuseum an der Dorfstraße vorher seine Schätze zeigen.

Elasmosaurus als Star der Ausstellung

Dazu gehört auch die 13 Meter lange Nachbildung eines Elasmosaurier-Skeletts, das Anfang Februar eingeweiht wurde – und sich in den Wochen darauf zum Besuchermagneten entwickelte. „Wir hatten im Februar fast 800 Besucher, das ist das Vier- bis Fünffache vom Normalen“, erzählt der Museumsleiter. Die Verbreitung des Coronavirus und die angeordnete Schließung stoppte den Höhenflug, mit der Wiedereröffnung will die von einem Verein betriebene Einrichtung an die positive Entwicklung anknüpfen.

Das Konzept für die Wiedereröffnung hat im Wesentlichen Hans Dzieran entwickelt. Mit Pfeilen auf dem Boden markiert das Museum einen Rundkurs über beide Etagen, damit sich die Besucher nicht begegnen. Ausreichend Desinfektionsmittel steht zur Verfügung, auf die Abstandsregelung wird hingewiesen. Alle anfassbaren Dinge wie Monitore oder Spielobjekte werden abgesperrt. „Wir kehren gezwungenermaßen zur Museumsregel aus alten Zeiten zurück, dort hieß es, bloß nichts berühren“, erklärt der stellvertretende Museumsleiter. Zudem ist im Museum Raum genug für die geforderten 15 Quadratmeter pro Person.

Riesiges Eiszeitwiesenbild geplant

Unterdessen arbeitet der Museumsvorstand weiter an den Erweiterungsplänen für das Außengelände. Unter der Überschrift „Das Tor zur Urzeit blüht auf“ soll auf dem Areal an der Südwestseite eine Wiese voller Blühpflanzen und Gräser entstehen, wie es sie auch während der Eiszeit vor 20000 Jahren gegeben hatte. Auf der kompletten Fassade wird der Bordesholmer Künstler Harald Boigs ein Riesengemälde auftragen, das eine Eiszeitwiese mit Mammuts zeigt.

Als Vorlage dient eine Zeichnung, die ein Botanikprofessor vor 61 Jahren anfertigte. „Das Bild wird von der L 49 aus sehr gut zu sehen sein“, sagt Gerald Kopp. Zudem soll ein Museumscafé mit Außenplätzen entstehen. Für die finanzielle Realisierung haben bereits einige Betriebe in der Region Unterstützung zugesagt, zudem gab es erste Gespräche mit der Aktivregion Mittelholstein. Mit dem Projekt hofft der Museumsleiter auf weiter steigende Besucherzahlen, damit die Verluste durch die Schließung während der Coronakrise ausgeglichen werden können.

