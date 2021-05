Im Tor zur Urzeit in Brügge ist gute Laune angesagt: Ab sofort sind Besucher ohne Anmeldung oder Testnachweise willkommen, am 29. Mai startet nach langer Pause wieder eine Exkursion in die Kiesgrube. Dazu freut sich Museumsleiter Dr. Gerald Kopp über einen besonderen Corona-Zuschuss.