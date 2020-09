Rendsburg

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau am Wochenende in einem Mehrfamilienhaus in Rendsburg tappen die Ermittler noch im Dunkeln. "Wir haben bislang noch keine konkreten Hinweise auf einen Täter", sagte am Mittwoch der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler. Aus ermittlungstaktischen Gründen würden daher auch nach der Obduktion der Leiche am Dienstag keine näheren Angaben zur Todesursache gemacht. "Nur, dass sie eines gewaltsamen Todes gestorben ist", sagte Bimler.

Ein Bekannter hatte die 40 Jahre alte Frau am Montagabend tot in ihrer Wohnung in Rendsburg entdeckt. Vermutlich starb sie in der Nacht von Freitag auf Sonnabend. Die Kieler Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

