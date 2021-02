Der Tourismusverein Bordesholmer Land will den Amtmannspark am See in diesem Sommer sportlich aufwerten. Fünf Outdoor-Fitnessgeräte sollen dort aufgestellt werden. Am Einfelder See in Neumünster hat man damit gute Erfahrungen gemacht - dort laden sechs Stationen am Rundwanderweg zur Bewegung ein.