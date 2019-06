Rund 5500 Zuschauer sorgten in der Natur-Arena am Scheeder Weg für eine einmalige Kulisse beim Meisterschaftslauf des DTTO-Tractor-Pullig in Haßmoor. 56 hochgezüchtete Traktoren traten gegeneinander an, um beim Full Pull mit heulenden Motoren in sieben Klassen der Kraft des Bremswagens zu trotzen.