Mobilität und Dorfleben ganz oben

Rendswühren

Über zwei Diskussionsrunden schickten die Planer vom Büro Glücksburg Consult die Rendswührener. Es galt zunächst, Stärken und Schwächen in dem Dorf mit 770 Einwohnern zu benennen. In der Bedeutungsskala ganz oben stand neben der Feuerwehr die Grundschule im Ortsteil Schipphorst. „Das haben wir Gemeindevertreter so stark gar nicht eingeschätzt“, sagte Bürgermeister Thomas Bahr nach dem Dorftreffen am Dienstag.

Bürgerbus und Begegnungsstätte auf Wunschliste

Viele Eintragungen auf der Wunschliste drehten sich um die Mobilität. Vor allem ältere Bewohner der aus Splittersiedlungen bestehenden Gemeinde, die über kein Auto verfügen oder sich nicht mehr hinters Steuer setzen wollen, hoffen auf Lösungen – etwa einen Bürgerbus. Zahlreiche Bürger wünschen sich zudem mehr Angebote im Dorfleben. Thematisiert wurden Um- oder Ausbauten des Dorfgemeinschaftshauses, im Gespräch war eine Begegnungsstätte für Senioren ebenso wie ein Treffpunkt für Eltern mit kleinen Kindern.

Konzept als Bedingung für Zuschüsse

Auch ein Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus gehörte zu den Favoriten. „Es gab mal einen, aber der war am Ende ziemlich vernachlässigt, nachdem Spielgeräte in vielen Gärten Einzug hielten“, erklärte Bahr. Jetzt will die sechsköpfige Lenkungsgruppe um den Bürgermeister mit den Planern die Ergebnisse der Versammlung in einen Entwurf für ein Ortstentwicklungskonzept verarbeiten, im Dezember soll das Zukunftspapier vorgestellt werden. Das Konzept ist für Rendswühren und auch andere Dörfer ein Muss in Sachen Projektzuschüsse. Geldgeber wie die Aktivregion Holsteinische Schweiz pochen bei Anträgen mittlerweile auf ein Ortsentwicklungskonzept.

Mehr aus der Region Plön lesen Sie hier.