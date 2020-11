Die aktuelle Diskussion im Land um ein Feuerwerksverbot an Silvester spielte in der Gemeindevertretersitzung in Mühbrook keine Rolle. Einmütig lehnte das Gremium den Vorschlag einer Abbrennverbotszone ab. Unterdessen strebt Brügge die Ausweitung der Schutzzonen um Reetdachhäuser an.