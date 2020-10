Auch während des ab Montag geltenden Lockdowns bleibt das Rathaus in Bordesholm für Besucher geöffnet. Rückendeckung dafür holte sich Amtsdirektorin Anja Kühl in einer Telefonkonferenz am Donnerstag von Landrat Rolf-Oliver Schwemer. Zudem wird der Sitzungssaal coronasicher aufgemöbelt.