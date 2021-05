Kronshagen

Von den 89 Mitarbeitenden sind 93 Prozent durchgeimpft. „Ohne die regelmäßigen Tests wäre die Infektion der zwei Frauen nicht aufgefallen“, sagte Einrichtungsleiterin Barbara Frank vom Pflegezentrum, das zur Deutschen Seniorenwohnen (DSW) gehört. Am Mittwoch schlugen die Schnelltests an, am Freitag sei das Ergebnis durch einen PCR-Test vom Gesundheitsamt bestätigt worden.

Beide Infizierten seien völlig ohne Symptome und zudem beide geimpft. Eine der Infizierten habe erst eine Impfung erhalten die andere schon beide. „Die zweite Impfung ist aber erst eine Woche her, sodass noch kein voller Schutz vorhanden war“, erklärte Frank.

Beide Frauen wurden isoliert

Beide Infizierten seien auf ihren Zimmern isoliert und würden von einem festen Team von Mitarbeitenden in Schutzkleidung versorgt werden. Ein DSW-Mitarbeiter, der mit den Infizierten noch Kontakt hatte, befinde sich in Quarantäne, ebenso eine Krankengymnastin, die als externe Kraft mit den Infizierten gearbeitet hatte.

„Das sind die ersten Infektionen von Bewohnern, die es in unserer Einrichtung seit Beginn der Pandemie gibt“, sagte Frank. Das sie bisher verschont blieben, sei vor allem den Mitarbeitern zu verdanken, die sich um den Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner gekümmert haben. Nicht immer ohne Kritik der Angehörigen.

Mit steigender Impfquote gab es mehr Freiheiten

Die Maßnahmen hätten sich seit Beginn der Pandemie entwickelt und seien auch mit zunehmender Impfquote weiter gelockert worden. Zu Beginn der Pandemie habe es ein komplettes Besuchsverbot gegeben, um die Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen.

Dann habe man Treffen hinter einer Trennscheibe im Pavillon ermöglicht. Im nächsten Schritt konnten zwei feste Kontaktpersonen angeben werden und es durften insgesamt maximal fünf Besuchende im Haus sein. Auch diese Regel sei mittlerweile aufgehoben. Mit der hohen Impfquote sei jetzt schon fast wieder Normalität eingekehrt.

„Natürlich sind alle noch immer sehr vorsichtig“, sagte Frank. Nach wie vor müssten Besucherinnen und Besucher einen negativen Schnelltest vorweisen, würden erfasst und müssten auch Masken tragen. Alle, die nicht vollständig geimpft seien, würden täglich getestet.

Keine Änderungen am Besucherkonzept

Daran soll sich trotz der aktuellen Fälle nichts ändern. „Wegen der beiden Infizierten wird es keine Änderung am Besucherkonzept geben“, sagte DSW-Geschäftsführer Detlef Steinmann. Die Einrichtung habe ein funktionierendes Hygienekonzept. „Ich bin da völlig ruhig.“ Am Dienstag sei das mobile Impfteam wieder im Hause, um die Impfquote vor allem auch unter den Mitarbeitern zu erhöhen, sagte Frank.