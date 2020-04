Jevenstedt

Seit 18.50 Uhr am Montag brennt es im „Wilden Moor“ im Jevenstedter Ortsteil Schwabe. Wegen der starken Rauchentwicklung in einem 300 mal 200 Meter großen Bereich hat die Einsatzleitung am Abend eine Warnmeldung herausgegeben, dass die Anlieger in der näheren Umgebung die Fenster und Türen geschlossen halten sollen.

„Der Einsatz wird sich wegen der vielen Glutnester noch bis in die Nacht hineinziehen“, teilte Mario Weinke, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Rendsburg-Eckernförde gegen 21 Uhr mit. Fünf Feuerwehren aus Jevenstedt, Schwabe, Oster- und Westerrönfeld sowie Nienkattbek sind vor Ort.

Gefahrgutlöschzug im Einsatz

Außerdem ist der Gefahrgutlöschzug des Kreises mit einer Drohne vor Ort, mit der Glutnester aufgespürt werden sollen. Menschen müssen aber nicht evakuiert werden.

