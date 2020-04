Der Turm der St. Martin Kirche in Nortorf wird für die 550000 Euro teure Dachsanierung eingerüstet. Das Fachunternehmen Nietiedt Gerüstbau GmbH baut seit dem 3. März. Ziel: 27 Etagen bis zum Gockel in 54 Meter Höhe. Das Gerüst wurde über den First des Kirchenschiffs installiert.