Tierischen Besuch gab es am Freitag in der Lindenschule in Bordesholm: Zur Abschlusspräsentation der Projektwoche scharrten Hühner auf dem Schulhof nach Futter. Emmi und Feder ließen sich auch gern von Michelle, Jakob, Marlene und Greta sowie vielen anderen Grundschülern in den Arm nehmen.