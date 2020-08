Kronshagen

2015 hatte die Umwandlung der Gemeinde zu einem großen Flohmarkt Premiere, 2017 folgte die zweite Auflage, damals mit 112 Standorten. Nun hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. "Viele Kronshagener haben die Corona-Zeit zu Hause wohl zum Sortieren genutzt. Das habe ich schon von einigen direkt gehört", sagt Organisatorin Silke Umlauff zum großen Interesse in der Gemeinde.

Und wer sich zu Corona-Zeiten sicher fühlen möchte, könne doch wunderbar zum Kronshagener Flohmarkt kommen, ergänzt die Organisatorin. Alles findet an der frischen Luft statt, an jedem Stand soll ein Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt werden, sobald sich ein Kunde nähert. Und auch wer neugierig am Stöbern ist, wird gebeten, stets auf die Abstandsregelung zu achten. Entzerrt wird das Ganze durch die Weitläufigkeit. Sonnabend werden Stände östlich der Bahnlinie, Sonntag westlich davon aufgestellt, jeweils von 12 bis 17 Uhr. "Der Flohmarkt findet an zwei Tagen statt, damit die Wege nicht so lang sind und es keine Stände in der Peripherie gibt", sagt Umlauff.

Anzeige

Jeder spendet mindestens zehn Prozent seines Erlöses

Angeboten wird Antikes, Trödel, Spielzeug, Bücher oder Kleidung. Es gibt keine Stand- oder Organisationsgebühr. Jeder Anbieter spendet mindestens zehn Prozent seines Erlöses für ein selbstgewähltes Projekt. Das sind kommunale Projekte oder Zwecke, die über Kronshagens Grenzen hinausgehen. Hoch im Kurs ist die neue Orgel für die Christuskirche sowie das benachbarte Tierheim Uhlenkroog.

Weitere KN+ Artikel

An 28 Ständen können sich Besucher mit Kuchen, Waffeln, Würstchen oder Getränken stärken. Alle Standorte sind von Ordnungs-, Gesundheits- und Bauamt genehmigt worden. Wer spontan noch Ware anbieten möchte, kann sich an einem Standort dazustellen. Für Lebensmittel-Stände gilt dies aufgrund der strengen Auflagen nicht.

Wir-Gefühl soll in der Gemeinde entstehen

Genehmigungen einholen, Listen machen, Plakate organisieren: Für Silke Umlauff gibt es im Vorfeld viel zu tun. "Wer mithelfen möchte, kann sich gerne melden", sagt sie. Doch der Aufwand lohne sich, sagt die Organisatorin. "Ich finde es wunderschön, wenn ein Wir-Gefühl in der Gemeinde entsteht, Nachbarn zusammenkommen, sich besser kennen lernen. Und ich bekomme sehr nette Rückmeldungen. Es begeistert mich, dass es für ehrenamtliche Arbeit in Kronshagen Wertschätzung gibt", sagt Umlauff.

Soziales, nachhaltiges und generationsübergreifendes Projekt

Und neben dem sozialen und nachhaltigen Aspekt des Flohmarkts sei es auch ein generationsübergreifendes Projekt. Bei Silke Umlauff packt zum Beispiel Nichte Anneken Le Bouar (18) am Wochenende mit an.

Eine Auflistung aller Flohmarktanbieter mit Standort, Angebot und Spendenzweck findet man im Veranstaltungskalender der Gemeinde.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Rendsburg.