Mehr als 400 Gäste drängten sich bei der Hubertusmesse in der St.Martin Kirche in Nortorf. Nach mehr als zehnjähriger Pause feierte Kirche und Kreisjägerschaft Rendsburg-Ost mit Parforcehornmusik von drei Ensembles den Gottesdienst zum Gedenken an den Schutzpatron der Jäger.