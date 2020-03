Ein Überfall auf die Shell-Tankstelle an der Bahnhofstraße in Bordesholm sorgte am Mittwochabend für dramatische Momente. Ein unbekannter Täter zwang den Mitarbeiter zur Herausgabe der Tageseinnahmen und floh unerkannt. Dabei haben die Pächter wegen Corona schon genug mit Umsatzeinbrüchen zu tun.